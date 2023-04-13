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58 минут назад

Суд снова оштрафовал Wikimedia за неудаление статьи о российской армии

Мария Иванова

Суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation (владелец русскоязычной «Википедии») на два миллиона рублей за неудаление запрещенной статьи о российских силах в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation на ₽2 млн рублей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Wikimedia Foundation признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 административного кодекса (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность удалить данные предусмотрена законодательством РФ).

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ уведомлял «Википедию» о необходимости удалить «недостоверную информацию о спецоперации, направленную на дезинформацию российских пользователей».

В апреле 2022 года Wikimedia Foundation уже была оштрафована на пять миллионов рублей из-за отказа удалить статьи о Буче, Мариуполе и об изготовлении пороха.

В феврале 2023-го Wikimedia оштрафовали на два миллиона рублей за публикацию данных о местах дислокации двух мотострелковых бригад ВС РФ и одной ракетной, а также за отказ удалить статьи о боевых действиях под Харьковом, Лисичанском и Мариуполем.

РИА Новости отмечает, что всего Wikimedia получила шесть штрафов, их общая сумма достигла 11,8 миллиона рублей.

Компании,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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