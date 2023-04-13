ЦБ планирует запустить сервис для проверки бизнеса на сомнительные транзакции

Банк России намеревается запустить на своем сайте сервис, предназначенный для проверки юридических лиц на проведение сомнительных транзакций. Проект размещен на официальном сайте регулятора.

Уточняется, что для получения необходимой информации пользователю будет необходимо указать ИНН юрлица, информацию об авторе запроса и его цель.

Кроме того, инициатор должен будет подтвердить, поставив соответствующую отметку, что полученные данные не будут переданы третьим лицам.

В пояснительной записке регулятор пояснил, что бизнесмены неоднократно проявляли интерес к антиотмывочной платформе «Знай своего клиента», так как желали получить информацию о степени риска при заключении договора с тем или иным контрагентом.

Проект доступен для публичного обсуждения, комментарии ЦБ принимает до 27 апреля 2023 года.