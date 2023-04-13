На Украине внесли Xiaomi в перечень «международных спонсоров войны»

Китайская компания Xiaomi внесена в список «международных спонсоров войны» за то, что она продолжает работать в России. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу украинского Национального агентства по предотвращению коррупции.

В НАПК пояснили, что корпорация внесена в черный список потому, что она не только не ушла с российского рынка после начала конфликта, а расширила объемы поставок.

Так, в третьем квартале 2022 года поставки увеличились на 39% по сравнению со вторым кварталом. В итоге Xiaomi стала в России лидером по продаже гаджетов.

По данным агентства, также в данный перечень были внесены такие компании, как Procter&Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Auchan.

Уточняется, что внесение в черный список НАПК не несет никаких юридических последствий, так же как и внесение в другие реестры этого типа.