Магазины Pandora в России сменят название

Магазины датского ювелирного бренда Pandora в России переименуют в Pan Club. Заявку на регистрацию товарного знака с таким названием компания «Панклуб», развивающая сеть в стране, подала в Роспатент. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Кроме того, сеть сообщила в своих соцсетях, что поменяет формат магазинов, в частности, откажется от продажи исключительно продукции Pandora и расширит ассортимент локальными брендами.

Для «Панклуба» ребрендинг сети — вынужденное решение. Год назад Pandora заявила о приостановке деловых отношений с Россией, после чего «Панклуб» столкнулся с дефицитом товара из-за прекращения поставок. До кризиса магазины Pandora, по данным «Infoline-Аналитики», входили в топ-10 ювелирных ритейлеров по объёмам продаж в стране.

По словам экспертов, в кризис дорогие ювелирные изделия стали пользоваться меньшим спросом, чем более бюджетный ассортимент. Поэтому переход к мультибрендовому формату сделает бизнес-модель сети более устойчивой. Привлечение новых ювелирных брендов позволит восполнить выпавший ассортимент Pandora и даже расширить его, соглашается гендиректор Ассоциации ювелиров Вадим Серов.