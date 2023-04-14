Названа дата открытия первого магазина с аналогами товаров IKEA

Первый магазин белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналогичные марке IKEA товары, откроется в торговом центре «Щелковский» в Москве в субботу, 15 апреля. Об этом сообщает РИА Недвижимость.
Торговая точка откроется в торговом центре в 14.00 мск, отметили в пресс-службе «Щелковского».
IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновлять. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что недополученная прибыль ретейлеров, покинувших Россию, составила 2 млрд долларов. Как выяснилось, больше всего недополучила IKEA — 400 млн долларов.