Названа дата открытия первого магазина с аналогами товаров IKEA

Первый магазин белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналогичные марке IKEA товары, откроется в торговом центре «Щелковский» в Москве в субботу, 15 апреля. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Торговая точка откроется в торговом центре в 14.00 мск, отметили в пресс-службе «Щелковского».

IKEA является крупнейшей в мире розничной сетью торговли товарами для обустройства дома. Весной прошлого года компания объявила о приостановке продаж в РФ. Летом сеть заявила об отсутствии возможности их возобновлять. На этом фоне руководство сократило российский персонал и продало фабрики.