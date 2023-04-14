$81.50-0.1790.16+0.16
18 минут назад

«Дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства

Lenta.ru

Австрийское дочернее предприятие «Газпрома» подало заявление о реструктуризации в связи с банкротством на более чем 30 миллионов евро. Об этом сообщает австрийская газета Heute.

«Дочка» «Газпрома» в Австрии запросила реструктуризацию из-за банкротства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным местной аудиторской компании KSV1870, компания Gazprom Austria, базирующаяся на Левельштрассе в австрийской столице, подала заявление в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры реструктуризации. При этом конкретное предложение по плану реструктуризации пока не было определено.

«Таким образом, еще предстоит выяснить, действительно ли суд откроет производство по делу о банкротстве как производство по реструктуризации», — пояснил представитель KSV1870 Юрген Гебауэр.

По информации издания, причиной подачи заявки на реструктуризацию стало прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли. Газета уточняет, что Gazprom Austria должна около 31,4 миллиона евро 38 кредиторам.

В конце ноября 2022 года крупнейший импортер газа в Германии Uniper объявил, что хочет отсудить у «Газпрома» миллиарды долларов. А в декабре 2022 года Handelsblatt сообщила, что немецкий энергогигант RWE подал иск против «Газпрома» в арбитражный суд из-за отсутствия поставок газа. Как выяснила газета, помимо Uniper и RWE получить компенсацию от «Газпрома» могут попытаться и другие европейские импортеры газа. В частности, бывшая дочка российского концерна Gazprom Germania.

Компании,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий