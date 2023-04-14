«Дочка» «Газпрома» в Австрии запросила реструктуризацию из-за банкротства

Австрийское дочернее предприятие «Газпрома» подало заявление о реструктуризации в связи с банкротством на более чем 30 миллионов евро. Об этом сообщает австрийская газета Heute.
По данным местной аудиторской компании KSV1870, компания Gazprom Austria, базирующаяся на Левельштрассе в австрийской столице, подала заявление в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры реструктуризации. При этом конкретное предложение по плану реструктуризации пока не было определено.
«Таким образом, еще предстоит выяснить, действительно ли суд откроет производство по делу о банкротстве как производство по реструктуризации», — пояснил представитель KSV1870 Юрген Гебауэр.
По информации издания, причиной подачи заявки на реструктуризацию стало прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли. Газета уточняет, что Gazprom Austria должна около 31,4 миллиона евро 38 кредиторам.
В конце ноября 2022 года крупнейший импортер газа в Германии Uniper объявил, что хочет отсудить у «Газпрома» миллиарды долларов. А в декабре 2022 года Handelsblatt сообщила, что немецкий энергогигант RWE подал иск против «Газпрома» в арбитражный суд из-за отсутствия поставок газа. Как выяснила газета, помимо Uniper и RWE получить компенсацию от «Газпрома» могут попытаться и другие европейские импортеры газа. В частности, бывшая дочка российского концерна Gazprom Germania.