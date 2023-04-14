«Дочка» «Газпрома» в Австрии запросила реструктуризацию из-за банкротства

Австрийское дочернее предприятие «Газпрома» подало заявление о реструктуризации в связи с банкротством на более чем 30 миллионов евро. Об этом сообщает австрийская газета Heute.

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По данным местной аудиторской компании KSV1870, компания Gazprom Austria, базирующаяся на Левельштрассе в австрийской столице, подала заявление в Коммерческий суд Вены об открытии процедуры реструктуризации. При этом конкретное предложение по плану реструктуризации пока не было определено.

«Таким образом, еще предстоит выяснить, действительно ли суд откроет производство по делу о банкротстве как производство по реструктуризации», — пояснил представитель KSV1870 Юрген Гебауэр.

По информации издания, причиной подачи заявки на реструктуризацию стало прекращение поставок природного газа со стороны компании из-за невозможности их оплаты с последующей конвертацией в рубли. Газета уточняет, что Gazprom Austria должна около 31,4 миллиона евро 38 кредиторам.