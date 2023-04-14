В Москве начали убирать вывески банка Raiffeisen

В Москве со зданий начали убирать вывески банка Raiffeisen. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», металлические буквы сегодня сняли со здания на Калужской площади.

Напомним, что в конце марта Raiffeisen Bank International рассказал о планах по дальнейшему ведению бизнеса в России. Группа планирует провести потенциальные сделки по продаже или выделению российского отделения банка из состава международной группы RBI.

В то же время Raiffeisen планирует продолжать выполнять «некоторые банковские операции», чтобы сохранить лицензию, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на кого это «сокращение деловой активности» повлияет.