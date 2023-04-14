В Москве начали убирать вывески банка Raiffeisen

В Москве со зданий начали убирать вывески банка Raiffeisen. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», металлические буквы сегодня сняли со здания на Калужской площади.
Напомним, что в конце марта Raiffeisen Bank International рассказал о планах по дальнейшему ведению бизнеса в России. Группа планирует провести потенциальные сделки по продаже или выделению российского отделения банка из состава международной группы RBI.
В то же время Raiffeisen планирует продолжать выполнять «некоторые банковские операции», чтобы сохранить лицензию, и будет поддерживать клиентов, включая тех, на кого это «сокращение деловой активности» повлияет.
Агентство Reuters сообщало, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) оказывает давление на австрийскую группу компаний, требуя от нее свернуть свой высокодоходный бизнес в России. Подчеркивалось, что давление началось после того, как высокопоставленный чиновник США, отвечающий за выполнение санкций, выразил озабоченность по поводу бизнеса Raiffeisen в России во время визита в Вену в феврале.