Райффайзенбанк объяснил снятие некоторых вывесок в Москве

Представители Райффайзенбанка объяснили, почему часть вывесок с изображением бренда убрали с крыш зданий в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-службы банка, всё дело в уровне текущей потребности в узнаваемости.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», – объяснил представитель организации.

Напомним, что со здания на Калужской площади в Москве убрали вывеску Райффайзенбанка.