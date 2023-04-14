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Райффайзенбанк объяснил снятие некоторых вывесок в Москве

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Представители Райффайзенбанка объяснили, почему часть вывесок с изображением бренда убрали с крыш зданий в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-службы банка, всё дело в уровне текущей потребности в узнаваемости.

«Ориентируясь на актуальные потребности в поддержке узнаваемости бренда банка, мы приняли решение на данном этапе не пролонгировать контракты на размещение части крышных конструкций», – объяснил представитель организации.

Напомним, что со здания на Калужской площади в Москве убрали вывеску Райффайзенбанка.

Ранее появилась информация о том, что Райффайзенбанк прекращает выдавать зарплатные карты.

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