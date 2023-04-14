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"Белавиа" получила право выполнять техобслуживание российских самолетов

«Белавиа» получила право выполнять техническое обслуживание самолетов российских авиакомпаний, передает «Интерфакс».

"Белавиа" получила право выполнять техобслуживание российских самолетов
© Газета.Ru

В частности, «Белавиа» теперь может выполнять работы по техническому обслуживанию воздушных судов, зарегистрированных в РФ, а также отдельных категорий компонентов, устанавливаемых на эти самолеты.

Ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» приняла решение увеличить количество регулярных рейсов из Минска в Калининград.

С 9 августа 2022 года улететь в Калининград можно будет во все дни недели, кроме субботы. Воздушное судно будет вылетать по расписанию в 12 часов 25 минут, время полета составит 2 с половиной часа. Вылет обратного самолета в Минск будет в 14 часов 55 минут, а его прибытие — в 18 часов 35 минут.

В пресс-службе авиаперевозчика также сообщили, что билеты будут доступны по цене от 101 евро.

Также стало известно, что «Белавиа» отменяет рейсы в Тель-Авив из-за отказа Израиля в обслуживании самолетов.

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