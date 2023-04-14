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Иностранные компании обяжут платить налог на продажу бизнеса в РФ

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Налог в 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России введут для иностранных компаний. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.

Иностранные компании обяжут платить налог на продажу бизнеса в РФ
© РИА Новости

По его словам, таким образом Россия сделает невыгодным уход из страны для иностранного бизнеса и «компании продолжат работу». Силуанов отметил, что меры по поддержке бизнеса в РФ продолжат действовать, в том числе и для зарубежных организаций.

«Поэтому если принято решение уходить, то выход будет связан с определенными издержками, в том числе и этот вот налог на выход 10% на сумму сделки по продаже бизнеса в России», — добавил глава Минфина.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в иностранном бизнесе, что не раз декларировала и подтверждала своими действиями.

«А именно: если иностранный бизнес продолжает работать, если он продолжает сохранять рабочие места, развивать экономику, производство, мы не препятствуем выводу части дивидендов своим материнским компаниям за рубеж», — пояснил Силуанов.

Он указал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям «регулярно рассматривает такие предложения компаний».

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