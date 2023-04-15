Илон Маск создал компанию в области искусственного интеллекта

Американский предприниматель Илон Маск создал компанию X.AI, которая займется исследованием и разработкой в области искусственного интеллекта. Компания зарегистрирована в штате Невада. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на документы, передает РИА Новости.

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«Согласно документам штата, Илон Маск создал новую компанию в области искусственного интеллекта под названием X.AI, которая зарегистрирована в Неваде», — сообщает издание.

The Wall Street Journal отмечает, что Маск по документам — единственный указанный директор новой компании. Джаред Бирчалл, который руководит инвестиционной фирмой Маска Excession, указан в роли секретаря X.AI.

Ранее Илон Маск переманил к работе над своими проектами Игоря Бабушкина, ученого из лаборатории искусственного интеллекта DeepMind, которой владеет корпорация Alphabet. The Wall Street Journal отмечает, что предприниматель также пытался нанять людей, работающих на компанию OpenAI, но пока его попытки не увенчались успехом.