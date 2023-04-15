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1 час назад

Сотрудники Wildberries подадут коллективный иск к маркетплейсу

Sostav.ruиещё 2

Коллективный иск по переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые может быть подан в суд уже на следующей неделе. Об этом «Ведомостям» сообщил организатор профсоюза сотрудников маркетплейса Артур Вартанян.

Документ готовится от имени сотрудников распределительных центров и складов, работников собственной сети пунктов выдачи заказов Wildberries, состоящих в профсоюзе. Людей возмущает тот факт, что работники, занимающие одинаковые должности, могут быть оформлены как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера.

Хотя у тех, кто работает по договорам ГПХ также имеются все признаки трудовых отношений: жесткий график, место работы, форма, штрафы и прочее. По словам организатора профсоюза, таким образом площадки не платят за подобных сотрудников налоги.

В свою очередь представитель Wildberries назвал информацию о коллективном трудовом иске «пиар-ходом с целью давления на весь сектор». По его словам, Wildberries, как и многие другие игроки, является онлайн-платформой, которая сотрудничает с самозанятыми и использует договора ГПХ для оказания услуг: фактически это платформенная занятость. Также у компании есть штат в 47 000 человек.

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Напомним, в марте 2023 года между Wildberries и несколькими владельцами пунктов выдачи заказов разгорелся конфликт из-за новой системы штрафов. Ситуацией заинтересовались в Госдуме. После этого компания отменила часть санкций, наложенных на собственников ПВЗ.

Компании,Госдума,
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