Сотрудники Wildberries подадут коллективный иск к маркетплейсу

Коллективный иск по переквалификации договоров гражданско-правового характера в трудовые может быть подан в суд уже на следующей неделе. Об этом «Ведомостям» сообщил организатор профсоюза сотрудников маркетплейса Артур Вартанян.

Документ готовится от имени сотрудников распределительных центров и складов, работников собственной сети пунктов выдачи заказов Wildberries, состоящих в профсоюзе. Людей возмущает тот факт, что работники, занимающие одинаковые должности, могут быть оформлены как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера.

Хотя у тех, кто работает по договорам ГПХ также имеются все признаки трудовых отношений: жесткий график, место работы, форма, штрафы и прочее. По словам организатора профсоюза, таким образом площадки не платят за подобных сотрудников налоги.

В свою очередь представитель Wildberries назвал информацию о коллективном трудовом иске «пиар-ходом с целью давления на весь сектор». По его словам, Wildberries, как и многие другие игроки, является онлайн-платформой, которая сотрудничает с самозанятыми и использует договора ГПХ для оказания услуг: фактически это платформенная занятость. Также у компании есть штат в 47 000 человек.