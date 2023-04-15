В России пройдет эксперимент по маркировке черной и красной икры

Правительство России приняло решение провести эксперимент по маркировке черной и красной икры. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В постановлении уточняется, что эксперимент пройдет с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

В его рамках специалисты будут маркировать средствами идентификации икру осетровых и лососевых рыб, «упакованную в потребительскую упаковку».

В пилотном проекте планируют участвовать компании «Меридиан» (является одним из лидеров рынка), «Диана», «Витязь-Авто», «Приозерская рыбная компания», «Рыбстандарт».

По данным Центра развития перспективных технологий, маркировка позволит защитить потребителей от различной нелегальной продукции.