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1 час назад

В России пройдет эксперимент по маркировке черной и красной икры

Илья Родин

Правительство России приняло решение провести эксперимент по маркировке черной и красной икры. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В постановлении уточняется, что эксперимент пройдет с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года.

В его рамках специалисты будут маркировать средствами идентификации икру осетровых и лососевых рыб, «упакованную в потребительскую упаковку».

В пилотном проекте планируют участвовать компании «Меридиан» (является одним из лидеров рынка), «Диана», «Витязь-Авто», «Приозерская рыбная компания», «Рыбстандарт».

По данным Центра развития перспективных технологий, маркировка позволит защитить потребителей от различной нелегальной продукции.

Как выбрать икру: виды, признаки искусственной красной икры

Ранее сообщалось, что парламентарии внесли в Госдуму проект о закреплении в законодательстве понятия «мед».

Компании,Госдума,Правительство РФ,
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