Силуанова сняли с должности в Евразийском банке развития

В распоряжении подчеркивается, что Силуанов покидает эту должность «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях» до назначения следующего полпреда Евразийского банка.

Ранее министр финансов Силуанов заявил, что в России введут налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. По его словам, это введение создает условия для того, чтобы «наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса».