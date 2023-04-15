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36 минут назад

Силуанова сняли с должности в Евразийском банке развития

Lenta.ru

Главу Минфина России Антона Силуанова сняли с должности полномочного представителя страны в совете Евразийского банка развития. Об этом Правительства РФ.

Силуанова сняли с должности в Евразийском банке развития
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В распоряжении подчеркивается, что Силуанов покидает эту должность «в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях» до назначения следующего полпреда Евразийского банка.

Ранее министр финансов Силуанов заявил, что в России введут налог 10 процентов на сделки по продаже бизнеса для иностранных компаний. По его словам, это введение создает условия для того, чтобы «наоборот компании с иностранным участием продолжали здесь работать, чтобы выход был не выгоден для иностранного бизнеса».

До этого глава Минфина заверил, что российским властям в 2022 году удалось сохранить доверие к финансовой системе, стабилизировать инфляцию и курс рубля.

Компании,Антон Силуанов,Минфин России,Правительство РФ,
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