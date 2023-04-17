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27 минут назад

«Лента» может купить косметическую сеть «Улыбка радуги»

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«Лента» ведет переговоры о покупке бизнеса сети «Улыбка радуги». Это позволит «Ленте», развивающей в основном продуктовые гипермаркеты, добиться более активного развития за счёт расширения ассортимента. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

«Лента» может купить косметическую сеть «Улыбка радуги»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника в инвесткругах, бизнес дрогери-сетей (магазины парфюмерии, бытовой химии и хозяйственных товаров) оценивается примерно в полтора размера годовой выручки. Исходя из этого собеседники издания оценили стоимость «Улыбки радуги» примерно в 35 млрд руб.

По оценке «Infoline-Аналитики», в четвертом квартале 2022 года продажи гипермаркетов «Ленты» сократились на 0,8% против роста на 1,8% в третьем квартале. Поэтому теперь перед «Лентой» стоит задача трансформировать бизнес, одной из которых может быть выход в сегмент дрогери.

В то же время для «Улыбки радуги» присоединение к крупному FMCG-ритейлеру позволит поддержать бизнес в условиях нестабильности в экономике, утверждают эксперты.

При этом «Лента» — не единственная компания, интересующаяся покупкой косметической сети. В начале 2022 года «Магнит» изучал возможность покупки сети.

Компании,Коммерсант,"Магнит",
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