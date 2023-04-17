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Китай приступил к «зачистке» иностранных компаний

Власти Китая приступили к «зачистке» иностранных компаний в рамках ответных мер на технологическую блокаду США. Об этом сообщает Financial Times.

Китай приступил к «зачистке» иностранных компаний
© РИА Новости

Отмечается, что уже только за последние два месяца КНР ввела рестрикции против крупнейших американских оружейных компаний. Речь идет о Lockheed Martin и Raytheon. Кроме того, государство инициировало расследование против американского производителя микросхем Micron.

Также газета напоминает о проведении рейда в американской фирме Mintz Group и закрытии офиса английской компании Deloitte. Вторая была оштрафована на $30,8 млн.

Администрация Си Цзиньпина постепенно вводит широкий спектр ограничительных мер в отношении США и их союзников. Речь идет о государствах, которые имеют отношение к торговле с Китаем.

Отношения США и Китая накалились из-за ситуации с Тайванем, куда США поставляют оружие, а также контроля за полупроводниками, отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что власти Китая ввели санкции против американских чиновников после переговоров главы Тайваня со спикером Палаты представителей США.

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