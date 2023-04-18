Почему большинство иностранных компаний остались в РФ

Лишь небольшая доля фирм, объявивших ранее о планах прекратить деятельность в России, на самом деле покинули страну. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на три исследовательских группы.

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Это обусловлено разными факторами, подчеркивает издание. В частности, некоторым не удается найти покупателей на свои российские активы, несмотря на продолжительные поиски, отмечает WP.

Также автор публикации указывает на то, что определенные фирмы сильно зависят от своих российских подразделений и могут просто не пережить полного сворачивания бизнеса.

«Третьи после ухода конкурентов захватили большую долю рынка», - говорится в заметке.

Кроме того, подчеркивается, что уходу компаний из РФ препятствуют российские власти. Издание напоминает о том, что, согласно новым правилам, установленным Минфином, продажа бизнеса требует получения одобрения со стороны российского правительства. Кроме того, в стране теперь необходимо проводить независимую оценку стоимости активов. Среди других условий - предоставление покупателю скидку не менее 50% от этой стоимости бизнеса и уплата налога в федеральный бюджет – от 5 до 10 процентов стоимости активов.

По данным университета Санкт-Галлена (Швейцария), лишь 9% компаний из Евросоюза и «Большой Семерки» покинули Россию. Согласно информации Йельской школы менеджмента (США), 64% иностранцев покинули РФ или приостановили деятельность.