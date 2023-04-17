Китайский бизнес столкнулся с давлением западных компаний

Китайские компании, ориентированные на европейский и американский рынки, постепенно переносят производственные площадки в соседние страны. Это обусловлено международной повесткой, пишет Financial Times.

По данным газеты, западные компании оказывают давление на китайских партнеров. Они настоятельно рекомендуют тем фирмам из КНР, которые желают продолжать сотрудничество, перенести производство за рубеж.

В Торговой палате США в КНР пояснили, что китайцы прислушиваются к советам партнеров. Так, 24% опрошенных представителей различных фирм и корпораций допускают возможность переноса заводов и фабрик в другие государства.

Кроме того, некоторые компании уже открыли площадки в Египте, Таиланде и Вьетнаме с тем, что избежать рисков, связанных с экономическим противостоянием США и Китая.

Эксперт Джеймс Крэбтри уточнил, что западные и аффилированные с ними китайские корпорации действительно переносят или намереваются перенести производство в Польшу, Мексику, в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

На фоне этого, подчеркнул аналитик, Бангладеш, Индонезия, Малайзия воспринимают КНР «как центральный элемент своего экономического будущего».