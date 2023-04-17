$81.63+0.1289.66-0.50
47 минут назад

FT: китайские компании переносят производство за рубеж

Илья Родин

Китайские компании, ориентированные на европейский и американский рынки, постепенно переносят производственные площадки в соседние страны. Это обусловлено международной повесткой, пишет Financial Times.

Китайский бизнес столкнулся с давлением западных компаний
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным газеты, западные компании оказывают давление на китайских партнеров. Они настоятельно рекомендуют тем фирмам из КНР, которые желают продолжать сотрудничество, перенести производство за рубеж.

В Торговой палате США в КНР пояснили, что китайцы прислушиваются к советам партнеров. Так, 24% опрошенных представителей различных фирм и корпораций допускают возможность переноса заводов и фабрик в другие государства.

Китай приступил к «зачистке» иностранных компаний

Кроме того, некоторые компании уже открыли площадки в Египте, Таиланде и Вьетнаме с тем, что избежать рисков, связанных с экономическим противостоянием США и Китая.

Эксперт Джеймс Крэбтри уточнил, что западные и аффилированные с ними китайские корпорации действительно переносят или намереваются перенести производство в Польшу, Мексику, в страны Южной и Юго-Восточной Азии.

На фоне этого, подчеркнул аналитик, Бангладеш, Индонезия, Малайзия воспринимают КНР «как центральный элемент своего экономического будущего».

Крэтби резюмировал, что многие государства постепенно переход в сферу влияния БРИКС и отказываются от сотрудничества с западными странами, либо значительно сокращают его.

Компании,БРИКС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий