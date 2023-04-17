Крупнейший банк Кипра уведомил россиян о закрытии счетов

Bank of Cyprus начал рассылку уведомлений крупным клиентам из России о закрытии счетов. В письмах уточняется, что на процедуру закрытия счета отводятся два месяца, пишет портал BFM.

Отмечается, что объем средств, предположительно принадлежащих россиянам, в кредитных организациях Кипра год назад достигал порядка $200 млрд. Значительная часть этой суммы хранилась в Bank of Cyprus, крупнейшем банке острова.

По данным портала, письма получают налоговые резиденты РФ, владельцы подсанкционных производственных площадок, а также лица с видом на жительство типа F (выдается при приобретении недвижимости).

Кроме того, уведомления приходят гражданам России, проживающим на острове по туристической визе.

Эксперты пояснили, что решение о закрытии счетов может быть обусловлено опасениями финансовых организаций попасть под вторичные санкции со стороны США.