Крупнейший банк Кипра уведомил россиян о закрытии счетов
Bank of Cyprus начал рассылку уведомлений крупным клиентам из России о закрытии счетов. В письмах уточняется, что на процедуру закрытия счета отводятся два месяца, пишет портал BFM.
Отмечается, что объем средств, предположительно принадлежащих россиянам, в кредитных организациях Кипра год назад достигал порядка $200 млрд. Значительная часть этой суммы хранилась в Bank of Cyprus, крупнейшем банке острова.
По данным портала, письма получают налоговые резиденты РФ, владельцы подсанкционных производственных площадок, а также лица с видом на жительство типа F (выдается при приобретении недвижимости).
Кроме того, уведомления приходят гражданам России, проживающим на острове по туристической визе.
Эксперты пояснили, что решение о закрытии счетов может быть обусловлено опасениями финансовых организаций попасть под вторичные санкции со стороны США.
Ранее сообщалось, что россиянам на фоне введения новых мер против нарушителей санкционного режима порекомендовали вывести средства из швейцарских банков.