$81.63+0.1289.66-0.50

Крупнейший банк Кипра уведомил россиян о закрытии счетов

2

Bank of Cyprus начал рассылку уведомлений крупным клиентам из России о закрытии счетов. В письмах уточняется, что на процедуру закрытия счета отводятся два месяца, пишет портал BFM.

Крупнейший банк Кипра уведомил россиян о закрытии счетов
© globallookpress.com

Отмечается, что объем средств, предположительно принадлежащих россиянам, в кредитных организациях Кипра год назад достигал порядка $200 млрд. Значительная часть этой суммы хранилась в Bank of Cyprus, крупнейшем банке острова.

По данным портала, письма получают налоговые резиденты РФ, владельцы подсанкционных производственных площадок, а также лица с видом на жительство типа F (выдается при приобретении недвижимости).

Компания-владелец KFC ушла с российского рынка

Кроме того, уведомления приходят гражданам России, проживающим на острове по туристической визе.

Эксперты пояснили, что решение о закрытии счетов может быть обусловлено опасениями финансовых организаций попасть под вторичные санкции со стороны США.

Ранее сообщалось, что россиянам на фоне введения новых мер против нарушителей санкционного режима порекомендовали вывести средства из швейцарских банков.

2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий