$81.63+0.1289.66-0.50
30 минут назад

Бывший McDonald’s в Белоруссии начал работу под новым брендом

Лера Букина

Рестораны компании «КСБ Виктори рестораны», которая управляет бывшей сетью McDonald's в Белоруссии, со вторника, 18 апреля, функционируют под брендом Mak.by. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Бывший McDonald’s в Белоруссии начал работу под новым брендом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что руководство не сменило команду работников. Компания будет продолжать работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса, указала пресс-служба фирмы.

Mak.by является собственным товарным знаком «КСБ Виктори Рестораны».

В прошлом году российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» проинформировала о том, что выходит на рынок Белоруссии и завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори рестораны».

Позднее в белорусской компании заявили, что фирма переходит на бренд «Вкусно - и точка» с 22 ноября. За этим последовало снятие логотипов и других упоминаний бренда США. Но с указанной даты ребрендинга не произошло.

Компании,McDonald's,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий