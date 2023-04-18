Бывший McDonald’s в Белоруссии начал работу под новым брендом

Рестораны компании «КСБ Виктори рестораны», которая управляет бывшей сетью McDonald's в Белоруссии, со вторника, 18 апреля, функционируют под брендом Mak.by. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

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Подчеркивается, что руководство не сменило команду работников. Компания будет продолжать работать в соответствии с действующими ценностями компании и принципами социально ответственного ведения бизнеса, указала пресс-служба фирмы.

Mak.by является собственным товарным знаком «КСБ Виктори Рестораны».

В прошлом году российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно - и точка» проинформировала о том, что выходит на рынок Белоруссии и завершает процедуру передачи исключительных прав по договору франчайзинга белорусской сети предприятий быстрого обслуживания под управлением «КСБ Виктори рестораны».