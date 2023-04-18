Объявлена дата открытия флагманского Rostic’s на месте KFC в Москве

Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве 25 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее американская компания Yum! Brands сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC в России компании "Смарт сервис" и заявила об уходе из страны.

Сделка включает в себя продажу всех российских ресторанов KFC (около 70), операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. В рамках договора купли-продажи "Смарт сервис" согласился сохранить штат сотрудников компании в России и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC в России на Rostic’s. На первом этапе "Смарт сервис" переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.