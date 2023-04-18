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Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC в Москве 25 апреля

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Флагманский Rostic’s откроется на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве 25 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

Объявлена дата открытия флагманского Rostic’s на месте KFC в Москве
© ТАСС

"25 апреля состоится открытие ресторана Rostic’s, который распахнет свои двери после ребрендинга", - говорится в сообщении.

Ранее американская компания Yum! Brands сообщила о завершении сделки по продаже бизнеса KFC в России компании "Смарт сервис" и заявила об уходе из страны.

Бывший McDonald’s в Белоруссии начал работу под новым брендом

Сделка включает в себя продажу всех российских ресторанов KFC (около 70), операционную систему, права на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s. В рамках договора купли-продажи "Смарт сервис" согласился сохранить штат сотрудников компании в России и возглавить процесс ребрендинга ресторанов KFC в России на Rostic’s. На первом этапе "Смарт сервис" переоборудует более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

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