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Названа дата открытия флагманского Rostic’s на месте KFC в Москве

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Открытие флагманского Rostic’s на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве ожидается 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Rostic’s «распахнет свои двери после ребрендинга».

О том, что американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис», стало известно накануне. Она также проинформировала об уходе из РФ.

Сделка предполагает продажу всех российских ресторанов KFC (около 70). она также включает передачу прав на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.

Бывший McDonald’s в Белоруссии начал работу под новым брендом

«Смарт сервис» сохранит штат сотрудников компании в России и возглавит процесс ребрендинга ресторанов KFC в России на Rostic’s. Первый этап подразумевает переоборудование более 100 ресторанов KFC в России в Rostic’s.

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