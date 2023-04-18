Открытие флагманского Rostic’s на месте KFC на Тверской-Ямской улице в Москве ожидается 25 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что Rostic’s «распахнет свои двери после ребрендинга».

О том, что американская компания Yum! Brands завершила сделку по продаже бизнеса KFC в России компании «Смарт сервис», стало известно накануне. Она также проинформировала об уходе из РФ.

Сделка предполагает продажу всех российских ресторанов KFC (около 70). она также включает передачу прав на основную франшизу и товарный знак для бренда Rostic’s.