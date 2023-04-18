Lockheed Martin допустила влияние антироссийских санкций на ее цепочки поставок

Среди других факторов, способных оказать аналогичный эффект, в документе указываются «политика в сфере торговли или санкции», в том числе ограничительные санкции против китайских компаний и поставщиков и турецких физических или юридических лиц. Кроме того негативное влияние на цепочку поставок Lockheed Martin могут оказать «риски сокращения бюджета США в будущем» и изменение «приоритетов финансирования и закупок».