Lockheed Martin допустила влияние антироссийских санкций на ее цепочки поставок

Lockheed Martin заявили о влиянии санкций против РФ на ее цепочки поставок
Руководство американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin считает, что антироссийские санкции в будущем могут негативно сказаться на ее цепочках поставок.
Соответствующее заявление появилось на сайте компании.
«Санкции, введенные в отношении России, потенциально могут повлиять на цепочку поставок компании», — говорится в финансовом отчете корпорации.
Среди других факторов, способных оказать аналогичный эффект, в документе указываются «политика в сфере торговли или санкции», в том числе ограничительные санкции против китайских компаний и поставщиков и турецких физических или юридических лиц. Кроме того негативное влияние на цепочку поставок Lockheed Martin могут оказать «риски сокращения бюджета США в будущем» и изменение «приоритетов финансирования и закупок».
Американская корпорация является одной из крупнейших в мире военно-промышленных компаний. Число ее сотрудников составляет около 116 тысяч человек, а выручка в 2022 году — более 65 миллиардов долларов.