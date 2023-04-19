У иностранных производителей техники возникли трудности в России

Иностранные производители, выпускающие технику в России, столкнулись с проблемами. В частности, итальянский бренд Candy, который принадлежит китайской Haier, в связи со снижением спроса и увеличением конкуренции на рынке принял решение о приостановке работы завода в Кирове. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местного чиновника.

По словам другого собеседника издания, у заводов турецкой Arcelik в Липецке, на которых выпускаются холодильники и стиральные машины Indesit, Beko, возникли такие же проблемы. Компания снизила цену конечной продукции на 16% для загрузки мощностей.

По словам участников рынка, производство техники в России становится нерентабельным в условиях отсутствия финансовых льгот со стороны властей.

Также специалисты не исключают возобновления работы завода Candy к лету после распродажи складских запасов.