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Иностранные производители техники столкнулись с трудностями в России

Иностранные производители, выпускающие технику в России, столкнулись с проблемами. В частности, итальянский бренд Candy, который принадлежит китайской Haier, в связи со снижением спроса и увеличением конкуренции на рынке принял решение о приостановке работы завода в Кирове. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на местного чиновника.

У иностранных производителей техники возникли трудности в России
© РИА Новости

По словам другого собеседника издания, у заводов турецкой Arcelik в Липецке, на которых выпускаются холодильники и стиральные машины Indesit, Beko, возникли такие же проблемы. Компания снизила цену конечной продукции на 16% для загрузки мощностей.

По словам участников рынка, производство техники в России становится нерентабельным в условиях отсутствия финансовых льгот со стороны властей.

Также специалисты не исключают возобновления работы завода Candy к лету после распродажи складских запасов.

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Ранее газета «Коммерсант» сообщила о значительном профиците бытовой техники на складах некоторых российских дистрибьюторов и производителей. Ситуация связана с ажиотажным спросом на продукцию, который наблюдался в 2022 году, отмечала газета. Дистрибуторы тогда же приступили к массовым закупкам, а российские производители увеличивали объемы контрактного производства из-за опасений отказа китайских фабрик от сотрудничества.

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