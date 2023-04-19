Поставки алкоголя в Россию вышли из-под контроля

Международные алкогольные бренды, приостановившие экспорт в Россию, не контролируют поставки в страну по параллельному импорту. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей отрасли.

Так, иностранные бренды виски Johnnie Walker и коньяк Remy Martin по-прежнему свободно продаются в России несмотря на то, что их производители официально ушли из страны после начала боевых действий на Украине. Представитель Remy Cointreau сказал, что представленные в российских магазинах напитки компании могут быть из запасов, оставшихся на складах после остановки отгрузок, или ввозиться из стран, не соблюдающих санкции против Москвы.

«Мы не знаем этого, поскольку с января 2022 года мы не продали ни одной единицы товара в России», — ответила французская компания на вопрос о происхождении ее продукции.

Это заявление фактически является признанием в невозможности отслеживания своих поставок из-за большого количества посредников.

Издание считает показательной ситуацию с Pernod Ricard — производителем водки Absolut и ирландского виски Jameson. 11 апреля компания заявила о возобновлении поставок продукции в Россию, чтобы сохранить контроль над своими брендами и предотвратить появление контрафакта. Однако уже через неделю под давлением общественности она изменила свое решение, чтобы не подвергать своих сотрудников и партнеров «массированной критике».

При этом, по словам главного исполнительного директора The Absolut Company Стефани Дюрру, прекращение официальных поставок никак не помешает бренду Absolut попасть в Россию через посредников. Она считает, что рынок параллельного импорта сильно вырос в последние месяцы, и компания не имеет на ним никакого контроля.

Партнер консалтинговой компании Control Risks по рискам в России Наби Абдуллаев говорит, что реальное ограничение поставок элитного алкоголя в Россию возможно. Для этого производителям необходимо усилить контроль над официальными дистрибьюторами, чтобы исключить перепродажу в Россию, но такой способ может оказаться дорогостоящим.

Эксперты Bloomberg пишут, что иностранные производители в других отраслях, таких как косметика или персональная электроника, которые прекратили экспорт в Россию, могут оказаться в аналогичном положении. Недавно перечень брендов и товаров, разрешенных к ввозу в страну без согласия владельцев торговых марок, расширили, включив в него, в частности, мебель IKEA, косметику Lancome и игрушки Hasbro.