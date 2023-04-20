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"Газпром" и QazaqGaz согласовали возможный маршрут газификации регионов Казахстана

Казахстан заявил о готовности России продавать газ Астане дещевле, чем Белоруссии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева.

"Газпром" и QazaqGaz согласовали возможный маршрут газификации регионов Казахстана
© РИА Новости

Министр отметил, что основная газоэнергетическая компания QazaqGaz и российский энергетический холдинг «Газпром» согласовали маршрут возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана.

«Прошел ряд встреч с руководством «Газпрома» и с руководством компании QazaqGaz», — сообщил Саткалиев.

Министр сказал, что у Астаны есть план газификации регионов Казахстана.

«Есть предварительно согласованный маршрут новых газопроводов из России», — уточнил министр.

По его словам, данный газопровод «имеет возможность продолжения в Китай».

«Они [российская сторона] дают нам газ по цене гораздо ниже, чем Белоруссии. Предварительно у нас переговоры идут. Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии», — сказал глава Минэнерго Казахстана.

19 апреля QazaqGaz и «Газпром» договорились о газификации северных и восточных регионов республики.

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