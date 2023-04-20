"Газпром" и QazaqGaz согласовали возможный маршрут газификации регионов Казахстана

«Они [российская сторона] дают нам газ по цене гораздо ниже, чем Белоруссии. Предварительно у нас переговоры идут. Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Белоруссии», — сказал глава Минэнерго Казахстана.