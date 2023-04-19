Apple сократит площадь офиса в Москве и продлит аренду

Американская корпорация Apple в 2023 году сократит площадь арендуемого офиса в Москве в Романовом переулке в бизнес-центре "Романов двор" с 4,7 тыс. кв. м до 424 кв. м, срок аренды помещения будет продлен до января 2027 года. Об этом сообщается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах российской "дочки" Apple "Эппл рус" за 2022 год на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.