Apple сократит площадь офиса в Москве и продлит аренду до января 2027 года
Американская корпорация Apple в 2023 году сократит площадь арендуемого офиса в Москве в Романовом переулке в бизнес-центре "Романов двор" с 4,7 тыс. кв. м до 424 кв. м, срок аренды помещения будет продлен до января 2027 года. Об этом сообщается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах российской "дочки" Apple "Эппл рус" за 2022 год на государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
"В отчетном году была пересмотрена величина обязательства по аренде и права пользования активами в связи с планируемым изменением условий аренды в 2023 году: площадь будет уменьшена с 4 684,38 до 424,23 кв. м, срок аренды будет продлен до января 2027 года", - сообщается в документе.
Также в документе уточняется, что остановка продаж продукции компании в России напрямую с 1 марта 2022 года оказала существенное влияние на финансовые результаты Apple Rus.
"Тем не менее, компания рассчитывает, что сможет продолжать выполнять свои обязательства", - подчеркивается в документе.
Также компания продаст часть товарно-материальных запасов, используемых для ремонта стороннему поставщику услуг для выполнения обязательств по обслуживанию и ремонту, говорится в отчете. Название поставщика в документе не приведено. ТАСС направил соответствующий запрос в пресс-службу Apple.