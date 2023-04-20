ТАСС: выручка TikTok в России в 2022 году упала на 29%

Выручка российского подразделения соцсети TikTok за 2022 год составила 2,36 млрд руб., что на 29% меньше, чем было годом ранее. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на отчетность компании в базе ФНС России. Отмечается, что на доходы от размещения рекламы пришлось 1,4 млрд руб. Еще 943 млн руб. компания заработала на "оказании маркетинговых и консультационных услуг". Примечательно, что в 2021 году у компании была только одна статья дохода – размещение рекламы. Однако даже с ней TikTok в России до начала СВО зарабатывал больше. В компании объяснили снижении выручки в 2022 году невозможностью размещения таргетированной рекламы для российской аудитории. В марте 2022 года управление TikTok приняло решение о запрете на публикацию новых роликов в РФ из-за закона о фейках о российской армии. Тогда же российским пользователям был закрыт доступ к просмотру клипов из других стран. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Apple и Microsoft выступили против законопроекта о блокировке TikTok в США.