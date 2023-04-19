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Компания Heineken нашла покупателя на бизнес в РФ

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Согласно опубликованному в среду квартальному отчету голландской пивоваренной компании Heineken, она нашла покупателя для своего бизнеса в РФ. Об этом пишет ТАСС.

Компания Heineken нашла покупателя на бизнес в РФ
© globallookpress.com

В сообщении говорится, что сейчас корпорация ждет одобрения сделки со стороны российских властей, однако личность покупателя не раскрывается. Другие детали также не сообщаются до завершения процесса одобрения.

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«В соответствии с местными нормативными требованиями в органы власти Российской Федерации подана заявка на одобрение», — говорится в сообщении компании.

Ранее Heineken столкнулась с критикой в Нидерландах за то, что пообещала уйти с российского рынка, но вместо этого запустила несколько новых продуктов. В ответ компания заявила, что ее намерение уйти из России остается неизменным. В компании подчеркнули, что выпуск новых продуктов был необходим для того, чтобы сделать бизнес более привлекательным для потенциальных покупателей.

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