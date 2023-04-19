Wildberries оштрафовал продавца на 118 тысяч рублей из-за курьера
Маркетплейс Wildberries оштрафовал на 118 тысяч рублей одного из своих продавцов из-за того, что курьер компании не доставил его товары. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По словам продавца, он продает одежду на маркетплейсе и решил провести эксперимент и вернуть со склада компании 179 единиц своего товара. С этой целью он обратился в техподдерку, где его уверили, что такие объемы может доставить курьер Wildberries. Мужчина оформил заказ и стал ждать.
Сначала в пункт выдачи привезли только часть товара, но продавец не стал ничего забирать, поскольку по прибытию оставшихся вещей их все должен был привезти ему курьер. Это подтвердили и в самом маркетплейсе. Однако через два дня мужчина увидел у себя в личном кабинете штраф в размере 118 тысяч рублей.
«В уведомлении от Wildberries говорилось, что деньги были сняты за неполучение возвращенного товара», — отметил продавец.
После этого он отправился в пункт выдачи, чтобы разобраться в ситуации и там ему сказали, что курьеры такие большие заказы не возят. Кроме того сотрудница заявила, что курьеры, работают в качестве самозанятых и не подчиняются маркетплейсу. Таким образом теперь продавец должен оплатить назначенный ему штраф из-за того, что доставщик не привез ему его товары.