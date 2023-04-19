Apple продлила аренду офиса в России

Apple продлила договор аренды помещения в столичном бизнес-центре «Романов двор» — об этом стало известно из документов, которые компания направила в ФНС России.

© Чемпионат.com

Обновлённое соглашение действует до января 2027 года. При этом Apple существенно сократила площадь помещений — с 4700 до 424 квадратных метров.

Компания также подчеркнула, что решение приостановить свою деятельность в России оказало негативное влияние на финансовые результаты Apple — выручка за 2022 год составила около 84 млрд рублей, сократившись на 78%.