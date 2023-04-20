ЦБ РФ исключил возможность "тотальной слежки" благодаря цифровым рублям

Центробанк России не подтвердил информацию о том, что с помощью цифровых рублей можно будет следить за гражданами, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Аргументы и факты».

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Как сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина, это всего лишь слухи. По ее словам, информация по операциям с цифровой национальной валютой и об остатках в цифровых кошельках будет защищена банковской тайной – также, как и информация по привычным операциям в кредитных учреждениях. Отмечается, что такую информацию никому предоставлять без законных оснований не будут. Бакина отметила, что рисков запуск цифрового рубля нет.

Директор департамента указала, что на стадии проектирования к платформе цифрового рубля предъявлялись серьезные требования по защите от взлома и несанкционированного доступа, которая оценивается как «беспрецедентно высокая». В этом учитывался опыт борьбы с кибермошенниками. При этом система будет улучшаться с учетом новых возможных мошеннических схем.