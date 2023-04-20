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50 минут назад

Французская транспортная CMA CGM продала 50% оператора "Логопер" бывшему топ-менеджеру РЖД

Газета.Ruиещё 1

Одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний — французская CMA CGM Group — избавилась от 50% российского контейнерного оператора «Логопер». Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Долю 12 апреля приобрел бывший топ-менеджер РЖД Александр Кахидзе. До этого он владел второй половиной российского бизнеса CMA CGM Group.

«Сделка была проведена по цене €1, но с опционом на возврат партнера в бизнес в дальнейшем», — сказал Кахидзе.

Предприниматель назвал вклад СMA СGM в развитие «Логопера» неоценимым. По его словам, у компании широкая география перевозок по морским линиям, обширный парк контейнерного оборудования и представительства по всему миру.

CMA CGM Group — третья среди крупнейших в мире судоходных компаний по перевозке контейнеров. Весь ее флот вмещает более 3,4 млн контейнеров 20-футового эквивалента.

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Компании,Эдуард Зернин,РЖД,
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