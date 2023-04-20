Крупнейший банк Кипра принудительно закроет 4 тысячи счетов граждан России

Крупнейший банк Республики Кипр - Bank of Cyprus - в течение двух месяцев принудительно закроет 4 тысячи счетов, принадлежащих гражданам России. Как сообщает кипрская газета Phileleftheros, такое решение кредитное учреждение приняло из-за "опасений санкций Запада за обслуживание россиян".

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На минувшей неделе клиентам банка начали приходить письма с уведомлением о предстоящем закрытии их счетов. Основание для такого решения - имеющаяся у Bank of Cyprus информация, которая "не соответствует правилам "Знай своего клиента".

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По данным СМИ, закрывать счета будут россиянам, которые не проживают постоянно на территории островного государства, а также имеют статус налогового резидента в России. Другим предлогом для отказа от обслуживания может стать получение клиентами кипрского банка дохода из России, например, зарплаты или дивидендов от ранее попавших под западные санкции российских компаний.

Как стало известно "РГ", Bank of Cyprus также начал отказывать своим клиентам с российскими паспортами в зачислении на их счета поступающих из РФ денежных средств. Как сообщил нашему корреспонденту один из постоянно проживающих на Кипре сотрудников крупной российской компании, в направленном в начале апреля на его адрес письме из Bank of Cyprus отмечается: "отказ от зачисления входящего денежного перевода на ваш счет основан на политике санкций нашей банковской группы".

Кипрские СМИ отмечают, что вслед за Bank of Cyprus аналогичные меры в отношении российских клиентов могут ввести и другие крупные банки на острове. По данным Центрального банка Кипра, в настоящее время лишь 2,2% депозитов в местных финансовых учреждениях принадлежат конечным бенефициарам с гражданством РФ.

Накануне стало известно, что по распоряжению президента Кипра Никоса Христодулидиса в этой стране будет создано специальное подразделение по контролю за соблюдением режима международных санкций. Такое решение было принято по итогам нескольких экстренных совещаний у главы островного государства, последовавших за объявлением на минувшей неделе о введении санкций США и Британии против десятков граждан и компаний Республики Кипр.