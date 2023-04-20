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Bloomberg: российские власти заставят уходящие из РФ компании платить налог на сверхприбыль

Российские власти намерены заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg: Россия подготовила «сюрприз» для уходящих компаний
© РИА Новости

При этом иностранные организации в настоящее время и так обязаны при выходе с рынка России продавать активы с 50% скидкой. Теперь же российские власти захотели еще больше осложнить условия прекращения деятельности зарубежных компаний на внутреннем рынке РФ. В настоящее время разрешения на уход из России ожидают несколько крупных фирм, включая Volkswagen, UniCredit, Raiffeisen Bank International и др., уточняется в статье.

«У России есть еще один сюрприз для иностранных компаний, готовящихся покинуть страну, с планом нового сбора в дополнение к требованию, чтобы они продавали активы со скидкой 50% и получали разрешение правительства на прекращение деятельности на территории РФ. Вводимый в России аналог налога на непредвиденные доходы также будет распространяться на тех, кто планирует выйти из бизнеса. Эта мера может повлиять на итоговую цену, согласованную в рамках продажи активов», — говорится в материале.

При этом ни для одной из зарубежных компаний, стремящихся покинуть российский рынок, не будут предусмотрены налоговые послабления. Правительство РФ остро нуждается в покрытии растущего дефицита федерального бюджета, из-за чего не будет отказываться от возможности получить дополнительные отчисления с иностранных фирм, заключается в заметке.

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18 апреля газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что в Министерстве финансов (Минфине) предложили оформить разовый сбор с представителей российского крупного бизнеса, или windfall tax, как «налог чрезвычайного характера». В ведомстве также хотят закрепить возможность его установления в Налоговом кодексе (НК).

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