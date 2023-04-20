ЦБ рассмотрит способ расплаты с уходящим бизнесом облигациями

Банк России согласен рассмотреть идею нового способа расплачиваться с нерезидентами, избавляющимися от активов внутри страны, которая подразумевает выпуск специальных облигаций, привязанных к замороженным из-за западных санкций российским активам. Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

С предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев. Он объяснил смысл инициативы тем, что она понизит волатильность валютного рынка и стабилизирует курс рубля, который подвержен колебаниям при крупной закупке валюты.

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По словам Набиуллиной, у специалистов ЦБ не было много времени, чтобы ознакомиться с идеей, и ее в любом случае придется проработать. Однако в принципе как одна из мер по защите российских активов за рубежом она выглядит интересно.

В то же время, указала глава ЦБ, у предложения существуют и очевидные проблемы. Во-первых, в случае привязки облигаций регулятору придется раскрывать информацию о структуре международных резервов, что нежелательно. Во-вторых, навязать такие ценные бумаги нерезидентам будет сложно, а сами они разморозки активов добиваться не станут.

Впрочем, спецоблигации можно было бы использовать как альтернативу счетам типа «С», на которых в России заморожены средства нерезидентов.

«Кто-то захочет ждать у моря погоды, что называется, когда разморозятся средства со счетов типа "С", а кто-то может и на такую схему пойти, но это требует обсуждения», — заметила Набиуллина.

Разговоры о валютных проблемах, связанных с уходом из России крупных западных компаний, начались после событий начала апреля. На фоне разрешения компании Shell продать активы на Дальнем Востоке и вывести из России более миллиарда долларов курс рубля заметно снизился. Эксперты считают сделку одной из основных причин такой динамики, хотя в Центробанке отрицают влияние.