ЦБ сообщил об уменьшении международных резервов РФ за неделю

Международные резервы РФ с 7 апреля по 14 апреля уменьшились на 0,1%, составив $600,2 млрд, сообщает Центральный банк РФ.

За неделю объем международных резервов сократился на $0,6 млрд вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых в рамках бюджетного правила, отмечает регулятор.

7 апреля показатель находился на уровне $600,8 млрд.

Международные резервы России — высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства, — состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте.