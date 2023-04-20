Пенсионный фонд Швеции признал провалом инвестиции в американские банки

Исполняющая обязанности гендиректора пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила, что инвестиции в банки США были «провальными», а сам фонд потерял из-за них около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении... Мы можем добиться большего, и я полностью понимаю, что клиенты... разочарованы, разгневаны и обеспокоены... Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом», – заявила Торслунд.

Напомним, что в марте пенсионный фонд Alecta объявил, что ожидает полное списание своих инвестиций в 1,1 миллиард долларов в Silicon Valley Bank и Signature Bank. В это же время Alecta продал все акции в американском банке First Republic Bank, который также начал испытывать трудности.