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42 минуты назад

Пенсионный фонд Швеции признал провалом инвестиции в американские банки

Елена Прошина

Исполняющая обязанности гендиректора пенсионного фонда Швеции Alecta Катарина Торслунд заявила, что инвестиции в банки США были «провальными», а сам фонд потерял из-за них около 2 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Пенсионный фонд Швеции признал провалом инвестиции в американские банки
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Чтобы было ясно, инвестиции в американские банки были провальными, и мы не должны были оказаться в таком положении... Мы можем добиться большего, и я полностью понимаю, что клиенты... разочарованы, разгневаны и обеспокоены... Мы относимся к этой неудаче самым серьезным образом», – заявила Торслунд.

Напомним, что в марте пенсионный фонд Alecta объявил, что ожидает полное списание своих инвестиций в 1,1 миллиард долларов в Silicon Valley Bank и Signature Bank. В это же время Alecta продал все акции в американском банке First Republic Bank, который также начал испытывать трудности.

11 марта один из крупнейших банков США Silicon Valley Bank объявил о банкротстве. Калифорнийский банк входил в двадцатку крупнейших финансовых организаций США, а его банкротство стало самым крупным банкротством банка в США с 2008 года.

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