Ikea намерена инвестировать более €2 млрд в расширение бизнеса в США

Холдинг Ingka Group, владеющий сетью Ikea, объявила о планах вложить более €2 млрд в расширение своего бизнеса в США. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

"Ingka Group, крупнейший ретейлер Ikea, сегодня объявляют об инвестициях в размере более €2 млрд ($2,2 млрд) <...> в Соединенных Штатах в течение следующих трех лет", - говорится в пресс-релизе.

Компания сообщила, что инвестиции станут самым большим вложением за 40 лет работы в США. На первом этапе ожидается открытие восьми новых магазинов и девяти пунктов планирования и заказов, которые создадут более 2 тыс. рабочих мест в стране.

Инвестиции в США проводятся в рамках расширения бизнеса Ikea по всему миру: новые магазины откроются также в Испании, Великобритании, за последние три года количество точек увеличилось и в Австрии.