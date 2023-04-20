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Ikea намерена инвестировать более €2 млрд в расширение бизнеса в США

Холдинг Ingka Group, владеющий сетью Ikea, объявила о планах вложить более €2 млрд в расширение своего бизнеса в США. Об этом в четверг сообщается в пресс-релизе на сайте организации.

Ikea намерена инвестировать более €2 млрд в расширение бизнеса в США
© globallookpress.com

"Ingka Group, крупнейший ретейлер Ikea, сегодня объявляют об инвестициях в размере более €2 млрд ($2,2 млрд) <...> в Соединенных Штатах в течение следующих трех лет", - говорится в пресс-релизе.

Компания сообщила, что инвестиции станут самым большим вложением за 40 лет работы в США. На первом этапе ожидается открытие восьми новых магазинов и девяти пунктов планирования и заказов, которые создадут более 2 тыс. рабочих мест в стране.

Инвестиции в США проводятся в рамках расширения бизнеса Ikea по всему миру: новые магазины откроются также в Испании, Великобритании, за последние три года количество точек увеличилось и в Австрии.

15 июня 2022 года Ikea объявила о намерении продать все четыре фабрики в России.

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