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Грузинский банк предупредил о закрытии счетов из-за транзаций с обходом санкций

Один из крупнейших грузинских банков TBC Bank предупредил клиентов, что может закрыть их счета в случае выявления транзакций, связанных с обходом западных санкций против России. Об этом пишет ТАСС.

Грузинский банк предупредил о закрытии счетов из-за транзаций с обходом санкций
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В сообщении отмечается, что санкции распространяются как на прямой или косвенный экспорт определенной продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в Великобританию, США и Евросоюз.

Кредитная организация просит клиентов учесть, что в случае выявления операций, связанных с нарушением санкций, банк оставляет за собой право закрыть счета без уведомления.

В декабре сообщалось, что грузинский банк Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета ряда клиентов, в числе которых оказались десятки граждан России и Белоруссии.

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