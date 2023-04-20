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Henkel подписал соглашение о продаже активов в России

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Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, в четверг, 20 апреля, объявил о подписании договора по продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Henkel подписал соглашение о продаже активов в России
© globallookpress.com

«Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов», - отметили в пресс-службе

В концерне пояснили, что сумма сделки составит €600 млн (54 млрд рублей).

По данным газеты, в состав консорциума вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Напомним, что на российский рынок концерн поставляет косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil.

«Henkel Россия» начала русифицировать бренды

Ранее сообщалось, что в соглашении будет прописан пункт о возможности обратного выкупа производственных площадок.

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