Henkel подписал соглашение о продаже активов в России

Немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, в четверг, 20 апреля, объявил о подписании договора по продаже бизнеса в России консорциуму местных инвесторов. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Henkel подписал соглашение о продаже своего бизнеса в России консорциуму местных финансовых инвесторов», - отметили в пресс-службе

В концерне пояснили, что сумма сделки составит €600 млн (54 млрд рублей).

По данным газеты, в состав консорциума вошли компании Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Напомним, что на российский рынок концерн поставляет косметику и продукцию бытовой химии под брендами Schwafzkopf, Syoss, Fa и Persil.