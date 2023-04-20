Apple удвоит количество рабочих мест в Индии

Источник телеканала NDTV в правительстве Индии сообщил, что Apple в 2 раза увеличит количество рабочих мест контрактных производителей в стране. Число рабочих мест будет доведено до 200 тысяч.

Кроме того, глава компании Тим Кук запросил у индийского правительства государственную поддержку для расширения базы поставщиков комплектующих. Также Кук попросил у правительства помощи в обучении кадров для удовлетворения потребностей компании.