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Apple удвоит количество рабочих мест в Индии, чтобы быстро набрать сотрудников

Источник телеканала NDTV в правительстве Индии сообщил, что Apple в 2 раза увеличит количество рабочих мест контрактных производителей в стране. Число рабочих мест будет доведено до 200 тысяч.

Apple удвоит количество рабочих мест в Индии
© Ferra.ru

Кроме того, глава компании Тим Кук запросил у индийского правительства государственную поддержку для расширения базы поставщиков комплектующих. Также Кук попросил у правительства помощи в обучении кадров для удовлетворения потребностей компании.

«Apple создала 100 тысяч рабочих мест в Индии. По итогам наших переговоров, мы предполагаем, что очень скоро они удвоят количество рабочих мест», — сказано в сообщении NDTV.

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