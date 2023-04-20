СМИ: кипрские банки закроют счета четырех тысяч россиян

Кипрские банки в ближайшие два месяца закроют счета клиентов из России, не проживающих постоянно на острове, рассказал обозреватель Фанис Макридис в статье для портала «Филелефтерос».

По данным обозревателя, эта мера обусловлена стремлением кредитных организаций улучшить репутацию банковского сектора Кипра в целом.

Автор статьи подчеркнул, что закрытие счетов четырех тысяч россиян не имеет какого-либо отношения к санкционной политике западных стран.

Банки в последние годы принимают радикальные меры для улучшения своего имиджа, уточнил Макридис. Так, в период с 2014 по 2020 год они закрыли свыше 80 тыс. счетов, которые принадлежали 40 тыс. клиентов. В результате, объем капиталовложений в организации уменьшился на 70 млн евро.

Кроме того, финансовые организации приняли жесткие меры против профессиональных посредников, занятых в сфере инвестиций. Они прекратили сотрудничество с 800 специалистами, предположительно связанными с попавшими под санкции бизнесменами, либо проводящими подозрительные операции.