Авиабилетам предрекли подорожание из-за нового топлива

По оценкам эксперта, биотопливо поможет сократить выбросы от авиаотрасли на 65 процентов к 2050 году. Однако это потребует больших затрат — несмотря на то, что SAF можно заправлять уже существующие модели самолетов, стоит оно намного дороже обычного авиакеросина. По данным IATA, на декарбонизацию авиации потребуется не менее одного триллиона долларов.