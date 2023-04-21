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Польша и страны Балтии предложили ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT в рамках санкций

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Польша и страны Балтии призвали Евросоюз отключить Газпромбанк от международной системы SWIFT в рамках 11-го пакета санкций. Об этом в четверг сообщил портал EUobserver со ссылкой на совместное заявление стран.

Польша и страны Балтии призвали отключить «Газпромбанк» от SWIFT
© РИА Новости

В нем говорится, что "исключение Газпромбанка из системы SWIFT имеет приоритетное и символическое значение". Однако, так как через него проходит оплата за импорт российской нефти в страны - члены союза, "в качестве минимальных усилий следует рассмотреть замораживание активов банка". Поскольку при отключении от SWIFT Евросоюзу пришлось бы перенаправить платежи через альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений, запущенная Банком России в 2014 году) или CIPS (китайская трансграничная межбанковская система).

Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и балтийские страны призвали заморозить активы "как можно большего числа российских банков, финансовых учреждений и их дочерних компаний".

Российский нефтепровод "Дружба" и импорт российских алмазов также были названы "приоритетными" пунктами в новом пакете антироссийских санкций. Такое решение объясняется тем, что "неспособность ввести санкции против нефтепровода создает дисбаланс на рынке нефти и топлива из-за ценовой разницы между российской и другими видами нефти". Также учитывая, что "ЕС является покупателем 41% всего экспорта алмазов из России, подобные санкции [в отношении осуществления торговли российскими алмазами], вероятно, окажут сильное давление на Россию".

Несмотря на просьбу стран, отмечается, что решение не будет принято на встрече министров иностранных дел ЕС на следующей неделе в Люксембурге.

В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции саммита ЕС заявила, что 11-й пакет санкций Евросоюза против России будет нацелен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер в отношении Москвы.

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