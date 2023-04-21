"Ъ": в России начал нарастать дефицит кадров в IT-сфере
В нынешнем году зафиксирован рост спроса на IT-кадры — по оценке правительства, сейчас айтишников ищут на 63% активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
На начало 2023 года на отечественном рынке было около 59 тыс. открытых IT-вакансий, и потребность в специалистах постоянно увеличивается, утверждают в Минцифры. При этом конкуренция даже на позициях начинающих айтишников, то есть «джунов», остается крайне высокой, так как компании ищут разработчиков, которых не нужно обучать дополнительно, а можно сразу отправить на решение тех или иных задач.
В некоторых IT-организациях предлагают привлекать иностранных специалистов на аутсорсинг для борьбы с дефицитом кадров в стране. Кроме того, одним из способов решения проблемы называют активное применение нейросетей и чат-ботов вроде ChatGPT, которые уже сейчас помогают разработчикам писать код.