В России начал нарастать дефицит кадров в IT-сфере

В нынешнем году зафиксирован рост спроса на IT-кадры — по оценке правительства, сейчас айтишников ищут на 63% активнее, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

На начало 2023 года на отечественном рынке было около 59 тыс. открытых IT-вакансий, и потребность в специалистах постоянно увеличивается, утверждают в Минцифры. При этом конкуренция даже на позициях начинающих айтишников, то есть «джунов», остается крайне высокой, так как компании ищут разработчиков, которых не нужно обучать дополнительно, а можно сразу отправить на решение тех или иных задач.