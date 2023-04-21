Четверг стал черным днем для Илона Маска. Tesla разочаровала инвесторов своими результатами за первый квартал, в результате чего акции производителя электромобилей упали на 9,75 процента до 162,99 доллара. Экспериментальная ракета Starship, разработанная SpaceX, взлетела в Бока-Чика в штате Техас, но примерно через четыре минуты взорвалась огненным шаром над Мексиканским заливом. А в Twitter (заблокирован в РФ), как и обещал Маск несколько недель назад, многие пользователи лишились прежних синих галочек за то, что решили не платить 8 долларов в месяц за эту привилегию.

Падение цены акций Tesla имело самые немедленные последствия. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Маска сократилось на 12,6 миллиардов долларов, что стало самым большим падением в этом году. Его доля в Tesla, включая акции и опционы, составляет большую часть его состояния в 163,9 миллиарда долларов, хотя SpaceX стала более важной по мере роста ее оценки.