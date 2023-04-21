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46 минут назад

Wildberries обновил систему штрафов за подмену товаров

ТАСС

Онлайн-ретейлер Wildberries обновил систему списаний с пунктов выдачи заказов в случае подмены товаров после работы с согласительной комиссией при "Опоре России". Об этом говорится в сообщении компании.

Wildberries обновил систему штрафов за подмену товаров
Фото: ТАССТАСС

"Онлайн-платформа перезапустила механизм списаний за подмены товаров: он был обновлен с учетом пожеланий партнеров. Данное решение было утверждено согласительной комиссией при "Опоре России", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе онлайн-платформы отметили, что в настоящий момент из-за "заморозки" механизма списания доля подмен товаров на пунктах выдачи возросла на 50%. В Wildberries уверены, что большинство сотрудников и партнеров соблюдает регламенты и рекомендации компании, но, к сожалению, часть из них участвуют в схемах подмен товаров или невнимательно проверяют товары при возврате, что приводит к убыткам продавцов, которые выставляют продукцию на продажу через онлайн-платформу.

По рекомендациям согласительной комиссии теперь на создание обращения после уведомления за подмену товара партнерам дается 14, а не 7 дней, как было раньше. При этом пока разбирательство по конкретному случаю не завершено, списание за подмену товара на период его рассмотрения не будет удерживаться. Также Wildberries принял решение все взыскания за подмену товаров в собственных пунктах выдачи заказов направлять на премиальные выплаты сотрудникам пунктов самовывоза. Таким образом, онлайн-площадка поддержит своих работников дополнительным денежным поощрением за бдительность при проверке товаров.

Кроме того, компания увеличила размер выплат партнерским пунктам выдачи заказов на 15% перед запуском нового механизма списаний за подмены товаров.

Ранее крупный конфликт возник между владельцами пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера Wildberries и самой компанией на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы ПВЗ. Позднее сама компания отозвала более 10 тыс. из них за подмену товаров, выявив их некорректность. Ретейлер заблокировал несколько пунктов выдачи заказов, но позже, после работы специально созданной совместно с "Опорой России" согласительной комиссии, разблокировал их. Комиссия призвана разрешать спорные вопросы между маркетплейсом и партнерами.

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