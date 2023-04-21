Wildberries обновил систему штрафов за подмену товаров

Онлайн-ретейлер Wildberries обновил систему списаний с пунктов выдачи заказов в случае подмены товаров после работы с согласительной комиссией при "Опоре России". Об этом говорится в сообщении компании.

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"Онлайн-платформа перезапустила механизм списаний за подмены товаров: он был обновлен с учетом пожеланий партнеров. Данное решение было утверждено согласительной комиссией при "Опоре России", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе онлайн-платформы отметили, что в настоящий момент из-за "заморозки" механизма списания доля подмен товаров на пунктах выдачи возросла на 50%. В Wildberries уверены, что большинство сотрудников и партнеров соблюдает регламенты и рекомендации компании, но, к сожалению, часть из них участвуют в схемах подмен товаров или невнимательно проверяют товары при возврате, что приводит к убыткам продавцов, которые выставляют продукцию на продажу через онлайн-платформу.

По рекомендациям согласительной комиссии теперь на создание обращения после уведомления за подмену товара партнерам дается 14, а не 7 дней, как было раньше. При этом пока разбирательство по конкретному случаю не завершено, списание за подмену товара на период его рассмотрения не будет удерживаться. Также Wildberries принял решение все взыскания за подмену товаров в собственных пунктах выдачи заказов направлять на премиальные выплаты сотрудникам пунктов самовывоза. Таким образом, онлайн-площадка поддержит своих работников дополнительным денежным поощрением за бдительность при проверке товаров.

Кроме того, компания увеличила размер выплат партнерским пунктам выдачи заказов на 15% перед запуском нового механизма списаний за подмены товаров.