Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов

"Мы по итогам прошлого года приняли решение и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации - Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов. В этих условиях Сбер еще раз подтвердил свое лидерство среди банков", - сказал Силуанов, подчеркнув, что результаты работы Сбера за прошлый год помогли выстоять всей финансовой системы страны.