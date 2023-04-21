Акционеры Сбербанка одобрили выплату рекордных дивидендов за 2022 год
Годовое общее собрание акционеров Сбербанка одобрило выплату рекордных дивидендов за 2022 год, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Ранее наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 565 млрд рублей.
"Мы по итогам прошлого года приняли решение и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации - Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов. В этих условиях Сбер еще раз подтвердил свое лидерство среди банков", - сказал Силуанов, подчеркнув, что результаты работы Сбера за прошлый год помогли выстоять всей финансовой системы страны.
Решения по рекордным дивидендам "Сбера" говорит о запасе прочности банка, сообщил глава Минфина.
"Решение по дивидендам, которое приняло общее собрание, рекордное за всю историю дивидендных выплат. <...> У банка есть большой запас прочности с одной стороны, банк заботится о своих акционерах, и результаты работы текущего года подтверждают правильность этого решения", - сказал Силуанов.
Министр отметил, что российская финансовая система остается надежной и устойчивой.
"Результаты работы "Сбера" за прошлый год по сути помогли выстоять всей финансовой системе нашей страны. Итоги первого квартала, начало года текущего свидетельствуют о том, что мы будем двигаться вперед, и финансовая система будет дальше продвигаться устойчиво, дальше обеспечивая расчеты, обеспечивая надежность вкладов граждан, обеспечивая работу всей финансовой системы страны", - сказал Силуанов.