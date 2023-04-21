Официальному дилеру Duracell не направляли уведомлений о прекращении работы компании в России. Об этом заявил представитель компании-дилера, работающей под брендом DuracellShop, передает ТАСС.

О том, что партнеры официального дистрибьютора продукции Duracell в России получили письменное уведомление от компании о прекращении деятельности в России из-за остановки поставок продукции, заявил ранее Telegram-канал Mash.

Агентство ТАСС выяснило, что компания также не получала уведомлений о прекращении работы дистрибьютора. Соответствующей информацией поделился представитель торговой сети «Мастер», являющейся официальным дилером Duracell в Санкт-Петербурге.