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Официальный дилер Duracell прокомментировал слухи о прекращении работы компании в РФ

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Официальному дилеру Duracell не направляли уведомлений о прекращении работы компании в России. Об этом заявил представитель компании-дилера, работающей под брендом DuracellShop, передает ТАСС.

О том, что партнеры официального дистрибьютора продукции Duracell в России получили письменное уведомление от компании о прекращении деятельности в России из-за остановки поставок продукции, заявил ранее Telegram-канал Mash.

Компания Duracell объявила об уходе из России

Агентство ТАСС выяснило, что компания также не получала уведомлений о прекращении работы дистрибьютора. Соответствующей информацией поделился представитель торговой сети «Мастер», являющейся официальным дилером Duracell в Санкт-Петербурге.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило о планах российских властей заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Предполагается, что поступления будут направлять в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.

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